Posted on

Albenga. In via del Roggetto è stato denunciato un soggetto marocchino di 29 anni poiché alla vista dei militari è fuggito lasciando a terra 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Il fuggitivo, tuttavia, essendo ben noto ai Carabinieri, poiché arrestato svariate volte per lo stesso reato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Informazioni sull'autore del […]