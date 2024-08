Genova, falso allarme bomba in Via Piave: indagini in corso

Falso allarme bomba nel quartiere genovese di Albaro per una valigetta abbandonata su un marciapiede in Via Piave. A dare l’allrme alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno chiuso la via e quelle limitrofe al transito anche pedonale. La valigetta è stata fatta brillare ma risultava vuota, in corso le indagini per risalire all’autore del gesto che sembra essere volontario.

