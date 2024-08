Calcio, la Sampdoria non può già più sbagliare: contro la Reggiana obiettivo categorico la vittoria

Pareggio dolce amaro per la Sampdoria che a Frosinone dopo essere andata in svantaggio ha recuperato e ribaltato la partita salvo farsi rimontare e restare in inferiorità numerica rischiando la sconfitta. Questa, in sintesi, la sintesi della trasferta ciociara dei blucerchiati che, oltre a far arrabbiare i tifosi, ha sollevato perplessità e dubbi sulla forza della difesa apparsa sempre in affanno e troppo vulnerabile per una squadra che ambisce alla promozione alla luce degli acquisti del mercato estivo. Contro la Reggiana, questa sera alle 20.30, al “Ferraris” il debutto casalingo davanti agli oltre 20.000 spettatori l’obiettivo è portare a casa la prima vittoria in campionato e sfatare il “tabù” “Ferraris” dove nelle ultime 3 stagioni i blucerchiati hanno perso oltre 20 partite. Avvio contraddittorio anche per la Reggiana a cui non sono bastati due goal di vantaggio sul Mantova per portare a casa la vittoria. Tra i blucerchiati l’unico assente sarà il cipriota Ioannou che dovrà scontare un turno di squalifica, probabile forfait per Borini ma Pirlo ha una rosa talmente ampia da non avere alcun problema di formazione.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria: 5 (ultima nel maggio 2024, 1-0)

Pareggi : 0

Vittorie Reggiana : 2 (ultima nel dicembre 1981, 0-1)

Informazioni sull'autore del post