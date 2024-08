Calcio, lo Spezia debutta al”Picco” con il Frosinone

Buon Spezia a Pisa, il pareggio subìto in rimonta ha tolto ai bianchi la gioia della vittoria nella gara d’esordio in B ma quanto dimostrato all’Arena Garibaldi ha dimostrato che la squadra c’è. Con un tempo per parte il pareggio ha accontentato le due compagni. Per la squadra di D’Angelo c’è questa sera alle 20.30 il debutto al “Picco” contro il forte Frosinone neo retrocesso dalla A e capace di sfiorare la vittoria contro la Sampdoria. Un avversario certamente difficile da affrontare con giocatori giovani di spessore tecnico guidati da un allenatore capace già di dare un gioco e un’impronta ben precisa alla squadra. Il Frosinone ha fermato in casa la Sampdoria sul 2-2 e vuole dare continuità alla bella prestazione fornita contro i blucerchiati, per lo Spezia il ricordo del match dell’agosto 2020, finale play off di Serie B, proprio contro i ciociari significa tornare indietro alla storica promozione in A malgrado la sconfitta per 0-1 che non pregiudicò il salto di categoria della Aquile. Tra gli ospiti possibile il debutto dal primo minuto dell’ex Genoa, Biraschi mentre nello Spezia ci saranno regolarmente Reca e Cassata.

Frosinone 3-4-2-1: Cerofolini; Monterisi, Marchizza, Bracaglia; Oyono J. Darboe, Gelli, Oyono A.; Ghedjemis, Ambrosino; Cuni. Allenatore Vivarini.

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 6 (ultima nel novembre 2019, 2-0)

Pareggi : 4

Vittorie Frosinone: 1 (ultima nell’agosto 2020, 0-1)

