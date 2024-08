Caos nel carcere genovese di Marassi per un regolamento di conti tra detenuti. Il personale di Polizia Penitenziaria presente è immediatamente intervenuto facendo scudo per evitare il peggio ma un agente è rimasto seriamente ferito alla spalla ed è finito all’ospedale dove è in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico.

