Noli, aggredito 20enne: in codice rosso al Santa Corona

Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito a Noli nei pressi di una discoteca la scorsa notte per cause e dinamiche da accertare. Secondo la ricostruzione dei fatti il giovane sarebbe stato colpito con una bottiglia durante una colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che lo hanno trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.