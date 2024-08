Treni, guasto a Ronco Scrivia: ritardi fino a 90′

Posted on

La perturbazione di ieri ha causato anche una nevicata fuori stagione soprattutto nell’entroterra ligure. Sul Monte Beigua una spolverata ha colorato di bianco tutta la zona mentre in Valbormida spazzaneve in azione sono stati segnalati sulle Sp31, Sp40 e Sp490. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts