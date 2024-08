Pigna (IM), due escursionisti restano senz’acqua e si sentono male per il caldo: portati in salvo

Posted on

La Polizia genovese ha arrestato un cittadino svizzero di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni personali aggravate. Tutto è iniziato in via Canzio dove era stata segnalata una lite con percosse in strada. Sul posto era presente un cittadino marocchino il quale ha detto alla polizia che, […]