Calice al Cornoviglio (SP), anziano vola in un dirupo con l’auto e muore sul colpo

Tragico incidente nella mattinata di oggi a Calice al Cornoviglio dove un uomo di circa 70 anni ha perso il controllo della sua auto per cause da accertare finendo in un dirupo sulla Sp 37. La vittima è morta sul colpo. A dare l’allarme i famigliari che non lo hanno visto rientrare a casa per pranzo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, il soccorso alpino, il 118 e i carabinieri.

Informazioni sull'autore del post