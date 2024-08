Loano, tutto pronto per il “Comedy Festival 2024”

E’ ormai tutto pronto per la prima edizione del “Loano Comedy Festival 2024”, la

manifestazione prodotta dall’associazione Social Events Aps in collaborazione con il Caffè Teatro Comedy

Club, con la direzione artistica di Renzo Sinacori, Flavio Oreglio, Maurizio Castiglioni e il patrocinio

dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Fortemente apprezzato dal sindaco di Loano Luca Lettieri e dal vice sindaco con assessore a

turismo e cultura Gianluigi Bocchio, il Festival si propone tre obiettivi: “In primo luogo – spiegano gli

amministratori comunali loanesi – il Festival vuole essere un’occasione di divertimento per i turisti e

cittadini di Loano (e non solo), offrendo alla comunità un momento di aggregazione intergenerazionale.

Inoltre, il Festival ha tutte le carte in regola per diventare, negli anni a venire, punto di riferimento

nazionale e opportunità relazionale per i giovani comici che vogliono entrare nel mondo dello

spettacolo, così come era stato per il ‘Festival del cabaret’ che si teneva a Loano negli anni ’80. Infine,

l’evento può rappresentare una svolta culturale per il settore dell’entertainment. Come sottolineato dal

direttore artistico Flavio Oreglio, infatti, il Festival consacra definitivamente l’uso del termine ‘Comedy’

per definire un mondo artistico erroneamente identificato con la parola ‘cabaret’. Diciamo

‘erroneamente’ perché gli studi approntati nel corso di più di vent’anni da Oreglio nell’ambito dell’Archivio

Storico del Cabaret Italiano (emanazione del Centro Studi Musicomedians) hanno dimostrato che i comici

con il cabaret non c’entrano nulla, evidenziando quindi l’equivoco semantico in cui siamo incappati negli

ultimi cinquant’anni. A questi studi vogliamo attenerci, riconoscendo a Flavio Oreglio il ruolo di ‘ideologo’

del cambiamento”.

Il Festival sarà condotto da Renzo Sinacori e si svolgerà in piazza Italia nell’arco di tre serate:

il 14, 21 e 28 agosto sempre a partire dalle 21. Nelle prime due serate (il 14 e 21 agosto) si terranno

le semifinali, che porteranno ad esibirsi sul palco di piazza Italia otto nuovi artisti per sera: i primi quattro

di ciascuna serata, votati da una giuria di operatori qualificati del settore, accederanno alla finale. Nella

finale del 28 agosto, quindi, si esibiranno sul palco gli otto artisti che hanno superato le semifinali e la

giuria sceglierà il vincitore del “Loano Comedy Festival 2024”.

Il 14 agosto saranno in gara: Roberto Gemma, Ivo Ortelli, Piero Bagnardi, Benedetta Tieri, Anna Folzi,

Aurelio Cammarata, Francesco Soffientini, Davide Chiari. Ospiti della serata: Gabriele Cirilli, Enzo Paci,

Max Cavallari, Fabrizio Fontana. Il 21 agosto saranno in gara: Alessio Ronchi, Elena Staropoli, Nicholas

Teramo, Simone Zibra, Rudy Segantini, Tiziana Gallo, Sofia&Justine, Gian Piero Cermenati. Ospiti della

serata: Gianni Cinelli, Daniele Raco, Nino Taranto. Infine, il 28 agosto saranno in gara gli artisti che

avranno superato le semifinali. Gli ospiti saranno: Flavio Oreglio, Alberto Patrucco, Leonardo Manera oltre

al regista cinematografico Giorgio Molteni, Luca Sestili (direttore artistico del Festival di Grottamare in

provincia di Ascoli Piceno), Giovanni Tagliente (direttore artistico del Festival di Martina Franca in

provincia di Taranto) e Maurizio Castiglioni (direttore artistico del Caffè Teatro Comedy Club di Varase).

Il “Loano Comedy Festival 2024” è a ingresso gratuito.

Informazioni sull'autore del post