La tartaruga “Diana” nidifica a Laigueglia, una serata divulgativa con i biologi di Delfini del Ponente

Sono oltre 130 i custodi sociali attivi per l’emergenza caldo in Liguria: a questi s’affianca la rete di volontariato del terzo settore per rispondere alle esigenze segnalate e filtrate al call center gratuito dedicato agli anziani. È articolato il sistema messo in campo quest’anno da Regione Liguria con uno stanziamento complessivo di 2,3 milioni di euro: i cittadini […]