Inchiesta di Genova, la PRocura dà parere positivo per la scarcerazione di Toti

“Lo scorso giugno il consiglio regionale aveva votato a favore della mozione della Lega per la candidatura di Regione Liguria a ‘European region of sport 2025’ di cui all’iniziativa promossa da Aces Europe e a seguito del protocollo d’intesa tra l’Ente e l’Associazione, per la promozione dell’attività sportiva quale principio di benessere nella nostra regione […]