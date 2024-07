Agosto in città: tutto quello che c’è da fare a Savona

BAGNI MARINI

Giovedì 1 agosto i Bagni Marini hanno organizzato un evento itinerante con coloratissimi artisti

di strada che sfileranno da Piazzale Eroe dei Due Mondi fino alla prima parte di via Nizza,

passando sulle passeggiate di Corso Colombo e Corso Vittorio Veneto. Scenderano poi sulla

battigia, nelle spiagge libere e in tutti gli stabilimenti, per portare l’allegra sfilata ovunque.

Le iniziative in spiaggia continueranno per tutta la settimana di Ferragosto quando i bagni marini

proporranno feste in maschera e serate a tema, fino alla consueta posa di lumini (completamente

naturali fatti con cera d’api e stoppino in cotone), che avverrà in concomitanza con i festeggiamenti

del Grande Ferragosto di Savona.

GRANDE FERRAGOSTO DI SAVONA

La vigilia di Ferragosto, infatti, dopo la posa dei lumini presso lo Scaletto dei Pescatori prenderà il

via la serata condotta da Luca Galtieri sulle note del dj savonese Andrea Poggio e con la

partecipazione straordinaria del rapper Moreno, direttamente dal talent Amici di Maria De Filippi.

La fine del mese sarà ancora all’insegna di divertimento per tutte le età con altri due eventi.

SAVONA STREET FEST

Rimanendo sul Lungomare, in piazzale Eroe dei Due Mondi dal 30 agosto all’1 settembre va in

scena l’ormai collaudato Savona Street Fest. L’evento, nato nel 2022 dal Tavolo dei Giovani del

Comune di Savona, è ad entrata libera e proporrà numerosi ospiti musicali (Ensi, Inoki, Disme,

Sethu solo per citarne alcuni), oltre a musica, graffiti, skateboarding, street dance e basket e tutto

quanto fa parte della cultura street.

LA DARSENA DEI PIRATI

Nel bellissimo scenario della Vecchia Darsena arriva il 30 e il 31 agosto un’iniziativa

completamente dedicata alla fantasia e alle avventure dei pirati. La Darsena delle Meraviglie

presenta la Darsena dei Pirati, iniziativa dell’Amministrazione in collaborazione con gli operatori

della Darsena nell’ottica di valorizzare sempre di più questa location unica. La Darsena dei Pirati

sarà una “rievocazione storica” a tema piratesco all’insegna della sorpresa e dell’avventura:

combattimenti tra fazioni di bucanieri, accampamenti scrupolosamente ricreati e persino un vero

cannone. Non mancherà l’intrattenimento ad hoc per i più piccoli e sorprese a tema in tutte le

attività commerciali.

Ancora l’Assessore Di Padova, a commento del lungo elenco di iniziative, aggiunge e conclude:

“Anche quest’anno, insieme all’Assessore Negro, abbiamo immaginato un’estate con numerosi

palcoscenici, uno più bello dell’altro, che stanno animando tutta Savona, nell’ottica di

valorizzazione l’intera città. Questo percorso rientra nella nostra politica volta a rendere Savona

sempre più attrattiva e ci avvicina alla presentazione del dossier di candidatura per Capitale

Italiana della Cultura”.

Informazioni sull'autore del post