Tigullio, sabato e domenica nuovo appuntamento con “Tipicamente Chiavari”

Come ogni ultimo weekend del mese, sabato 27 e domenica 28 luglio, torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino di prodotti agroalimentari a chilometro zero organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari: anche questa volta saranno decine i banchi di prodotti tipici, dall’enogastronomia all’artigianato, ad esporre lungo via Rivarola per l’intero fine settimana.

