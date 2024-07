Posted on

Ceriale. Una persona colta da malore alla guida del proprio mezzo è andata a sbattere contro il guardrail tra Albenga e Ceriale sulla Via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i militi del Servizio Emergenza Sanitaria per il primo soccorso e la Polizia Stradale per riportare il traffico alla normalità.