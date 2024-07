Noli, in piazza Stettini arriva “La Vedova Ingegnosa”

Nell’ambito della rassegna “Noli Musica Festival” in corso a Noli, martedì 23 luglio alle 21,15, nella splendida cornice di piazza Stettini, andrà in scena un’operina settecentesca che si inscrive nel percorso che da anni l’Opera Giocosa conduce di riproposta di titoli rari, soprattutto Intermezzi di scuola napoletana. E’ “La vedova ingegnosa” di Giuseppe Sellitti” (1700-1777), su libretto di Tommaso Mariani. L’opera è andata in scena al Teatro di San Bartolomeo di Napoli il 29 gennaio del 1735, come Intermezzo a Demofoonte. L’Intermezzo propone l’archetipo della donna furba (Drusilla) e del vecchio ricco e un po’ stolto (Strabone). Il suo autore, attivo per quasi tutta la vita a Napoli, sua città Natale. Sellitti fu organista della Chiesa di San Giacomo degli Spagnuoli di Napoli, insegnante di canto e uno dei compositori che animarono il Teatro di San Bartolomeo, prima che la costruzione del più grande Teatro San Carlo, ne decretasse il tramonto. Con l’opera “La vedova ingegnosa” inizia una nuova collaborazione e una sinergia, sicuramente proficua, con “Noli Musicafestival 2024”.

Biglietti su www.operagiocosa.it, presso La Feltrinelli di Savona e a Noli dalle ore 20 in Piazza Stettini. Prezzi: intero €20, ridotto under 12 €10

LA VEDOVA INGEGNOSA

Musica di Giuseppe Sellitti, libretto di Tommaso Mariani, drammaturgia di Matteo Peirone e Luca Cicolella. Interpreti: Strabone Matteo Peirone – DrusillaLinda Campanella – Giuseppe Sellitto Luca Cicolella, direttore: Massimiliano Piccioli, regia: Matteo Peironee Luca Cicolella, scene: Lorenzo Trucco, costumi: Simone Martini con la partecipazione della VOXONUS ENSEMBLE.

Informazioni sull'autore del post