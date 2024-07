Genova, AMIU nella classifica delle aziende italiane impegnate nella sostenibilità

Posted on

Circa 1000 persone hanno partecipato al “Sanremo Pride”. Il corteo, primo in ITalia, si è aperto nel primi pomeriggio in passeggiata Trento Trieste con il corteo musicale. I manifestanti si sono spostati sulla ciclabile, poi in via XX Settembre, piazza Colombo, via Roma e la pista ciclabile, prima della chiusura a Pian di Nave. “Tra […]