Genova, il Comune aderisce alla Campagna antiviolenza della PResidenza del Consiglio dei Ministri

Il Comune di Genova aderisce alla campagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità sul 1522 – Numero Antiviolenza e Antistalking con affissioni in tutti gli uffici dell’ente e delle partecipate. La campagna di comunicazione istituzionale “1522. Non sei Sola” ha come obiettivo la diffusione della conoscenza del numero di pubblica utilità 1522, strumento in grado di rompere il silenzio e l’isolamento causati dalla violenza e di supportare le donne fornendo loro aiuto e sostegno. Il servizio di accoglienza telefonica 1522, presidiato da operatrici specializzate, offre alle donne che si trovano in situazioni di violenza di genere e di stalking informazioni sui loro diritti e sugli strumenti e servizi di tutela a loro dedicati, dalle case rifugio ai centri antiviolenza nonché ai servizi sociosanitari pubblici e privati di competenza presenti sul territorio nazionale in grado di assicurare percorsi di sostegno. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Per avere aiuto o anche solo un consiglio si può chiamare il 1522 oppure chattare direttamente con una operatrice sul sito www.1522.eu o via app. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco.

