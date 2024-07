Genova, spacciano droga: due marocchini arrestati due volte nel giro di poche ore

Due cittadini marocchini sono stati arrestati due volte nel giro di poco tempo dai Carabinieri per spaccio di droga.

La prima volta sono stati sorpresi a cedere 6 grammi di cocaina e a seguito della perquisizione personale sono stati sequestrati 1700 euro in contanti.

Al termine dell’udienza i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare trovando 734 grammi di cocaina in dosi pronte per lo spaccio, un totale di 10.700 euro in contanti probabilmente frutto di precedenti cessioni. Presente anche altro materiale usato per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente.

