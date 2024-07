Albenga, l’amministrazione Tomatis incontra i commercianti del mare

Valorizzare zone come il molo della darsena per gli eventi estivi e riqualificare la zona di accesso al pontile per la pesca. Se ne è parlato ieri sera, giovedì 11 luglio durante un incontro con i commercianti della zona mare di Albenga.

Erano presenti: il sindaco Riccardo Tomatis, il Presidente del Consiglio Alberto Passino, l’assessore al turismo, eventi e commercio Camilla Vio, l’assessore al sociale Marta Gaia e Emanuela Guerra consigliera delegata alla valorizzazione della zona mare.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Insieme all’architetto Massimiliano Nucera, abbiamo presentato il progetto per la riqualificazione della zona di accesso al nuovo pontile per la pesca e per il molo della darsena, che prevede la pavimentazione del tratto davanti alla Lega Navale attraverso l’utilizzo dello stesso tipo di materiale presente nella nuova piazza al mare (Piazza De Andrè), il posizionamento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica. Nello spirito di ascolto e condivisione, abbiamo concordato con i commercianti della zona di iniziare i lavori al termine della stagione estiva (ad ottobre), in modo da non impedire l’accesso alla stessa in questo periodo. Così come abbiamo fatto per il Centro Storico, il nostro obiettivo per i prossimi anni è quello di valorizzare sempre più la zona mare”.

Molti gli argomenti approfonditi poi dall’assessore Camilla Vio e dalla consigliera Emanuela Guerra.

Afferma l’assessore Camilla Vio: “Quello di ieri sera è stato il primo di una serie di incontri che come Amministrazione continueremo a fare. I commercianti e i cittadini che vivono nelle diverse zone della nostra splendida città sono coloro che maggiormente ne conoscono le necessità. Per questo il loro ascolto è fondamentale e sarà sempre al centro del nostro lavoro. L’incontro di ieri, oltre ad essere stato molto utile per definire alcuni aspetti come quello del progetto di riqualificazione della zona di accesso al nuovo pontile e dei prossimi eventi estivi, è stato importante per iniziare un nuovo percorso insieme. Ringrazio tutti coloro che erano presenti, e a chi non ha potuto partecipare a questo incontro voglio dire che ce ne saranno sicuramente molti altri e che siamo sempre disponibili per ascoltare necessità e richieste”.

Emanuela Guerra consigliere delegato alla valorizzazione della zona mare afferma: “La delega ricevuta dal sindaco Riccardo Tomatis per la valorizzazione della zona mare è molto importante. Nello svolgimento del mio incarico mi farò da tramite con gli assessori competenti per dare risposte su tanti temi, da quelli di ampio respiro come quello presentato ieri sera, sia della manutenzione della zona, dall’arredo urbano al verde pubblico passando per gli eventi e molto altro”.

