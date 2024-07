Ha attraccato in porto a Genova la nave della ong Sea Eye 4 con a bordo 174 migranti salvati nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Le condizioni di salute dei migranti sono sostanzialmente buone. Ad accoglierli in banchina il personale sanitario, gli uomini della capitaneria e dalle forze dell’ordine. Dei 174 migranti in Liguria ne resteranno 60 in Liguria e 90 in Piemonte mentre altri verranno collocati in altre strutture.

