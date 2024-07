Posted on

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio al terminal portuale di Genova-Pra’ hanno bloccato la spedizione verso Singapore di un lotto di 700 bottiglie da un litro ciascuna di olio d’oliva dichiarato in etichetta come ‘extravergine’. Le analisi e le controanalisi effettuate hanno accertato che l’olio, era semplicemente “olio di oliva vergine”. Il rappresentante […]