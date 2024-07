Genova, domani mattina sbarcano i 174 migranti salvati dalla Sea Eye 4

Posted on

Sul caso dei sue 60enne ritrovati morti per una presunta intossicazione da monossido di carbonio nella loro abitazione di Imperia, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La magistratura ha disposto l’autopsia sui due corpi per definire la dinamica e le cause della morte dei due, prevista anche una perizia sull’impianto di riscaldamento […]