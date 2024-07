Imperia, interviene per sedare una lite e viene accoltellato a un braccio

Posted on

Si tratterebbe di gesto volontario Sarebbe riconducibile a un gesto volontario l’ incendio ad unauna roulotte a Loano che è costato la vita ad un 70enne nella serata di ieri in via Trexende. La magistratura non ha disposto l’autopsia autorizzando i funerali. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts