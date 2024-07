Pieve di Teco, incidente sulla SS del “Col di Nava”: grave motociclista

Posted on

Albenga. Una motocicletta ed un mezzo della nettezza urbana sono entrati in collisione sulla Via Aurelia per motivi ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato il moticiclista che è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligurecon ferite non gravi. Anche gli occupanti del furgone sono stati accompagnati per accertamenti al […]