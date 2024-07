Lotto, a Genova colpo da 47.500 euro

Il Lotto sorride alla Liguria. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Genova sono stati vinti 47.500 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 633 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

