Sarzana, 87enne travolto dal trattore su cui lavorava: morto

Un uomo di 87 anni è morto travolto dal trattore su cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elisoccorso che ha trasportato la vittima all’ospedale di Pisa ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. PResenti anche i vigili del fuoco e la Scientifica per i rilievi.

Informazioni sull'autore del post