La Spezia, completati i primi due piani del nuovo ospedale del Felettino

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Sono 8.880 i docenti e i collaboratori scolastici vaccinati in Liguria. Appena il 28.5% del totale è immunizzato (31.149 le persone complessive), meno di uno su tre, il dato più basso tra le regioni italiane dove la media di chi ha già completato il ciclo vaccinale è oltre il 70% (per il personale è prevista […]