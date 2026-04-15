Attualità In Primo Piano La Spezia e provincia

La Spezia, completati i primi due piani del nuovo ospedale del Felettino

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Proseguono speditamente e nel pieno rispetto dei tempi previsti, i lavori di costruzione del nuovo ospedale Felettino alla Spezia.
Sono stati completati i primi due piani dell’edificio e avviate le operazioni in elevazione tra il secondo e il terzo solaio, operazioni che termineranno entro fine giugno insieme al completamento del terzo piano e l’avvio delle elevazioni tra il terzo e il quarto.
A tracciare la fotografia dell’avanzamento del cantiere del nuovo ospedale sono stati il presidente della Regione Liguria Marco Bucci con l’assessore all’edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone, durante il sopralluogo odierno insieme al commissario Fabrizio Cardone, al direttore operativo della Guerrato Spa, Giancarlo Masciarelli e al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

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