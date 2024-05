Concluso il Giro d’Italia: ha vinto Pogacar

La Città Eterna ha fatto da cornice al Grande Arrivo di un Giro d’Italia che verrà ricordato per anni, con l’incoronazione finale di Tadej Pogacar, in Maglia Rosa dal secondo giorno di gara, e di un successo mai in discussione. Sei vittorie di tappa, di cui cinque con addosso il simbolo del primato, e i diretti rivali in classifica generale relegati a 9’56”, Daniel Martinez, e 10’24”, Geraint Thomas. Roma è stata anche il teatro dell’ultima frazione, uno scontro tra i velocisti da cui è uscito vincitore Tim Merlier, che ha pareggiato i conti con uno sfortunato Jonathan Milan. La Maglia Ciclamino, frenata da un problema meccanico all’inizio dell’ultimo giro, è riuscita a rientrare in gruppo a 3 km dall’arrivo e a disputare la volata, chiudendo alle spalle del belga e davanti a Kaden Groves.

