Sanremo, 55enne arrestato su mandato internazionale per violenza su minore commessa in Spagna

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Sanremo con l’accusa di violenza sessuale continuata e aggravata su una ragazza di età minore ai sedici anni, per fatti risalenti al 2022 e commessi in Spagna. Il cinquantacinquenne è finito in carcere su mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità spagnole ed eseguito dalla squadra mobile di Imperia. In seguito al provvedimento rischia di scontare sino a un massimo di 6 anni di reclusione, come previsto dal codice penale spagnolo.

