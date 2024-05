Calcio, il Genoa in casa della Roma per sfatare il tabù “Olimpico”

Vuole chiudere in bellezza il Genoa che all’ “Olimpico” cercherà di sfatare il tabù Roma che non batte in trasferta da ben 34 anni. I rossoblu sono pronti ad archiviare una stagione estremamente positiva con l’11°posto in classifica e una salvezza archiviata da tempo. Restano ancora a disposizione 3 partite per tentare l’assalto alla parte sinistra della classifica con il Torino nel mirino. La Roma, ormai fuori dai giochi per la Champion’s è in procinto di aprire un nuovo ciclo con De Rossi in panchina. Tra i giallorossi è assente il solo Spinazzola; Malinovskyi, Bani, Messias, Vitinha sono out tra i rossoblu.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

I PRECEDENTI

Vittorie Roma: 40 (ultima nel marzo 2021, 1-0)

Pareggi : 8

Vittorie Genoa: 7 (ultima nel 1990, 0-1)

Informazioni sull'autore del post