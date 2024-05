Posted on

Sarà un mese di luglio speciale per gli studenti e le loro famiglie con gli incontri dedicati all’orientamento, all’aria aperta, promossi dal Progetto Orientamenti di Regione Liguria al Porto Antico di Genova. Dopo lo sforzo messo in atto per la ripartenza dei centri estivi, primo segnale della ripresa della socialità per i giovani, Regione Liguria […]