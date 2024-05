Sanremo, arrestato 27enne che ha aggredito una ragazza con un ougno

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo hanno tratto in arresto un ventisettenne italiano resosi responsabile del reato di resistenza e lesioni a P.U. e di lesioni aggravate ai danni di una ventitreenne residente a Pietra Ligure.

I fatti risalgono al cuore della notte dello scorso 6 maggio, intorno alle 3, quando una richiesta d’intervento del 112 ha fatto scattare l’intervento di una volante in in via Martiri della Libertà per una presunta lite in atto all’interno di un locale. Gli Agenti, una volta sul posto, hanno rintracciato tre ragazzi che stavano discutendo animatamente. Ricostruendo i fatti, è emerso che uno dei giovani fermati, un ventisettenne italiano di Ventimiglia evidentemente brillo, era stato appena allontanato dal locale per aver colpito con un pugno in volto una ventiquattrenne appunto residente nella provincia savonese senza un apparente motivo prima di allontanarsi dal luogo dell’accaduto. Palesi, fin dall’arrivo degli agenti, i segni dell’aggressione subita, con il volto tumefatto e sanguinante e, in particolare, con l’occhio destro gonfio e completamente occluso e il naso sanguinante.

Subito soccorsa, la ragazza è stata trasportata in ospedale, mentre i poliziotti hanno bloccato l’autore del gesto mostratosi non collaborativo, violento e aggressivo nei confronti degli agenti, insultandoli. Con qualche difficoltà, il giovane è stato fatto salire sull’auto di servizio ma non prima di aver tentato di opporsi a ciò aggredendo il personale di polizia con calci e pugni, causando lesioni con prognosi di 20 e 10 giorni, e danneggiando inoltre l’autovettura.

Il ventiseienne è stato così arrestato per lesioni aggravate nei confronti della ragazza, dimessa poi con prognosi di 30 giorni dal nosocomio matuziano, per le lesioni e l’inaudita resistenza posta nei confronti degli operatori di polizia. Successivamente, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento dell’auto di servizio. Al termine degli atti di rito il giovane, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Imperia, è stato accompagnato in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.