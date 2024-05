“La Spezia Outdoor”, tutto pronto per l’Edizione 2024

Sabato 4 e domenica 5 maggio torna “La Spezia Outdoor”, la manifestazione che unisce sport e turismo che quest’anno offre un programma ricco di eventi, una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. La Spezia è una città da vivere all’aria aperta con le sue molte possibilità di esplorare il territorio: che amiate la bici, il trekking o le semplici passeggiate, non mancano le occasioni per vivere l’outdoor in città.

“Una manifestazione tutta da vivere all’aria aperta e pensata per grandi e piccini – dichiara il Sindaco – grazie alla quale sarà possibile praticare svariate discipline sportive calati in un contesto naturalistico unico al mondo. Da una parte quindi promozione turistica e dall’altra valorizzazione dello sport e dell’importanza per la salute di praticare attività fisica. Il nostro è un territorio che offre svariate opportunità e questa iniziativa è un’occasione per conoscerle.”

Il Vice Sindaco e Assessore al turismo dichiara: “nell’ottica del percorso intrapreso dall’assessorato al turismo puntare sullo sviluppo del sistema outdoor significa continuare nel percorso di valorizzazione del sistema turistico del nostro territorio, anche in riferimento all’area vasta del turismo. L’outdoor e’ un modo sostenibile di andare alla scoperta delle nostre bellezze naturali ma non solo significa lavorare sul turismo esperienziale alla Spezia esperienze che si possono vivere 365 giorni l’anno e che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, dallo sport al benessere. Stiamo lavorando da anni insieme alle associazioni di categoria per creare un sistema Outdoor che valorizzi i percorsi di trekking, cicloturismo e mare attivo: solo facendo sistema si potrà garantire un offerta di servizi turistici di qualità adatti a tutte le stagioni e sempre più ricchi di attività uniche.”

“La Spezia negli ultimi anni ha cambiato il proprio “volto” sotto tantissimi profili – dichiara l’Assessore allo sport – e ciò è testimoniato da crescite esponenziali come proprio, ed anche, del turismo e dello sport.

L’Amministrazione ha sempre saputo e voluto valorizzare il territorio cosi da accogliere al meglio ormai milioni di turisti che negli anni hanno potuto conoscere sempre più la nostra magnifica città e che anche grazie alla promozione dello sport, per noi una priorità, ha creato una miscela vincente e molto apprezzata da tutti.

Sport e turismo all’aria aperta in un contesto unico che consentirà, anche quest’anno, di svolgere le tantissime attività sportive creando una giornata da ricordare fatta di socialità, condivisione, voglia di stare insieme in modo sostenibile apprezzando tutte le nostre bellezze naturali uniche. Un’esperienza da “gustare” e da non perdere.”

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina a Palazzo Civico nel corso di una conferenza stampa dagli assessori allo sport e al turismo.

L’iniziativa, coordinata dagli assessorati allo sport e al turismo, offre un programma ricco di eventi: saranno organizzati incontri e appuntamenti divulgativi presso il villaggio allestito per l’occasione, si potrà partecipare e competere in attività di diverse discipline sportive, nonché prendere parte ad escursioni in città e nell’arco collinare del territorio.

Nel corso della due giorni si potranno conoscere società sportive e associazioni, saranno oltre 35 quelle che parteciperanno, e vi sarà la possibilità di provare alcuni sport quali il nordic walking, arrampicata su parete, il canottaggio, volano badminton. Inoltre sarà adibita un’ area gonfiabile con all’interno, campo da calcio e basket, percorso di pattinaggio per i più piccoli, ping pong. Ma ci sarà spazio anche per l’equitazione per adulti, ragazzi e bambini, attività in bici con guide cicloturistiche, laboratori, escursioni e molto altra.

Una due giorni densa di appuntamenti dedicati ad ogni fascia d’età all’insegna dell’attività all’aria aperta e alla scoperta della nostra città.

