Genova, Stelle al Merito del Lavoro, la premiazione a Palazzo San Giorgio

Primo maggio 2024, Palazzo San Giorgio ospita la Premiazione della “Stella al merito del Lavoro”, l’onorificenza consegnata a 30 lavoratori liguri che si sono distinti per meriti di perizia, laboriosità e condotta morale. La cerimonia presieduta dal Prefetto di Genova, la Dottoressa Cinzia Teresa Torraco, ha avuto luogo ieri nella sede dell’Autorità di Sistema nella Sala delle Compere e si è svolta in presenza delle autorità civili, militari e religiose.

A fare gli onori di casa e accogliere i neo Maestri del Lavoro e tutte le autorità, portando i saluti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Cristina Tringali, Direttore Bilancio, Finanza e Controllo con delega alla segreteria del Comitato di Gestione.

Il Direttore Tringali ha sottolineato l’onore di accogliere questa cerimonia nella storica sede dell’Autorità di Sistema Portuale, anticamente Banco di San Giorgio, da sempre simbolo di un virtuoso impegno nel generare, ieri come oggi, crescita occupazionale e benessere sociale. Il Direttore ha ricordato il programma di investimenti attualmente in atto che cambieranno il volto del territorio e l’importanza del ruolo dei lavoratori impiegati direttamente o indirettamente dall’AdSP impegnati in questo cambiamento. E sono sempre i lavoratori che, nell’ambito di un contesto storico caratterizzato da crisi internazionali, consentono di garantire continuità operativa e sviluppo.

Durante il suo intervento il Prefetto Cinzia Teresa Torraco ha sottolineato l’importanza della tutela sociale, invitando le pubbliche amministrazioni, le associazioni, i sindacati e le imprese di impegnarsi per accrescere sempre più i livelli di sicurezza allo scopo di prevenire incidenti, di migliorare le condizioni di tutti i lavoratori mettendo in atto scelte responsabili a beneficio di tutta la comunità. Aspetti fortemente condivisi anche dall’AdSP, come riportato dal Direttore Tringali, particolarmente attenta a temi della sicurezza, dell’etica e della legalità.

Alla premiazione sono anche intervenuti per rivolgere il proprio riconoscimento agli insigniti, il Sindaco della città di Genova, Marco Bucci, il Consigliere della Città Metropolitana, Gabriele Reggiardo, il Direttore dell’Ispettorato Area Metropolitana, Sergio Fossati, il Console Regionale Federmaestri, Fausto Lodi che hanno rivolto le loro congratulazioni ai neo insigniti Maestri del Lavoro della Liguria per l’impegno e la dedizione dimostrate nella loro vita professionale.

