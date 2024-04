Savona, frontale auto-moto: deceduto il motociclista

Posted on

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio scaturito in un bosco nei pressi dell’Aurelia ad Andora. Il lavoro dei pompieri è proseguito per tutta la notte, sul posto presenti anche le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per ricostruire la causa e la dinamica del rogo. Informazioni sull'autore del post Redazione See […]