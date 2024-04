Genova, tetto di palazzina a fuoco a Morego: due persone sfollate

E’ di due persone sfollate il bilancio dell’incendio che nella notte ha distrutto il tetto di una palazzina nel quartiere genovese di Morego per cause da accertare. L’intervento si è concluso questa mattina alle 5, sul posto i Carabinieri per i rilievi, non si segnalano vittime nè feriti.

