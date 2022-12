Genova, grande partecipazione al primo sciopero della storia dell’IIT

Posted on

Scontro tra tir sulla A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione di Ventimiglia per motivi da accertare. Il traffico è attualmente bloccato sul tratto interessato con 4 km di coda. Sul posto gli operatori del 118, la Polstrada e i vigili del fuoco. Il bilancio è di un ferito non grave. AGGIORNAMENTO […]