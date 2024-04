La Camera del lavoro di Genova dedica il Primo Maggio a salute e sicurezza sul lavoro

Posted on

Il presidente della Croce Azzurra di Calizzano, Elio Marta rivolge un appello: “Come presidente mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente tutti i nostri militi volontari, per il grande senso di responsabilità dimostrato in questo drammatico momento di pandemia, che ha pesantemente colpito anche la nostra comunità calizzanese. Militi che, nonostante la grande preoccupazione c la […]