A Cogoleto sarà inaugurato il Giardino delle vittime delle mafie

Sabato 27 aprile sarà inaugurato uno spazio verde che diventerà il Giardino delle Vittime innocenti di tutte le mafie. Su suggerimento del Punto Pace Hélder Câmara di Pax Christi il Comune ha svolto infatti la procedura istituzionale per l’intitolazione. Il cosiddetto “villaggio olandese”, nei pressi di via Frankenbergen, ingloberà anche il Giardino della Convivialità delle Differenze e una delle due panchine dipinte in giallo, arancione e fucsia. Si estenderà dal Punto di Incontro Don Andrea Gallo fino a via del Mirto.

La giornata inizierà alle ore 10 nella Sala Consiliare del Municipio, in via Rati 64, con l’accoglienza e i saluti iniziali, cui seguirà l’intervento di don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Alle 11:15 ci si sposterà in località Beuca per l’intitolazione del giardino delle vittime delle mafie. L’intera giornata sarà organizzata insieme a Libera Genova e alla Parrocchia Santa Maria Maggiore.

“È un’idea nata tempo fa e sostenuta dallo stesso sindaco Paolo Bruzzone – spiegano i promotori – Già da qualche anno sono avviate iniziative, relative soprattutto alla Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, che in genere si presentano in largo della Pace, luogo pubblico che si affaccia alla Via Aurelia.

“Quest’anno è stato proposto invece l’evento culturale ‘Leggere l’antimafia’ presso la Biblioteca Edoardo Firpo, in continuità con il programma iniziato nel 2023 a Genova e introdotto da Antonio Molari – aggiungono – Il 20 marzo è stata celebrata la messa per le vittime innocenti di tutte le mafie e al termine sono stati proiettati i loro nomi sulla facciata della chiesa”.

