Spotorno, compie 70 anni il film “La Spiaggia” di Lattuada: un’iniziativa per ricordarlo

“La Spiaggia”, il famoso film di Alberto Lattuada, compie 70 anni. Per l’occasione, il Circolo Culturale Pontorno ODV, in collaborazione con il Ferrania Film Museum e con il Patrocinio del Comune di Spotorno e della De Mari hanno organizzato un evento che si terrà venerdì 26 aprile 2024 alle 17 presso la Sala Palace in via Aurelia 121 a Spotorno.

Il film fu realizzato a Spotorno e fu tra le prime opere girate con una innovativa pellicola a colori realizzata dall’azienda Ferrania di Cairo Montenotte. Nell’occasione dell’anniversario, è stato prodotto un documentario che raccoglie le testimonianze di quella particolare vicenda che coinvolse direttamente la comunità del borgo e i tecnici dell’azienda. Durante la serata sarà inoltre presentato “Ferraniacolor”, il romanzo di Paolo Ghelfi dedicato a quegli avvenimenti.

Programma

Introduce Gilberto Volpara di Telenord Liguria. Intervengono Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, Bruno Marengo, Circolo Pontorno, Alessandro Bechis, Ferrania Film Museum, Tatti Sanguineti, critico cinematografico, Paolo Ghelfi, giornalista.

A seguire le proiezioni: il documentario “Il colore dei sogni, 70 anni del film La Spiaggia” di Paolo Ghelfi e Massimo Fornasier, e a seguire il film “La Spiaggia” di Alberto Lattuada.

Nella sala espositiva adiacente sarà allestita la mostra fotografica “La Spiaggia e gli spotornesi” a cura del circolo Pontorno. Sarà visitabile da Venerdì 26 Aprile a Domenica 5 Maggio con orario 16.30 – 22.

