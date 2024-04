Posted on

Per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del rio Rezza a Lavagna e del rio Fegino a Genova Borzoli sono stati stanziati 9 milioni e 300mila euro dal Ministero della Transizione ecologica, che ha individuato i due interventi come prioritari per la messa in sicurezza di due zone più volte colpite da allagamenti causa […]