Santa Margherita Ligure: il Comune ottiene il quarto rinnovo della Carta di Partenariato Pelagos

Il Comune di Santa Margherita Ligure, che sin dal 2015 aderisce al Partenariato del Santuario Pelagos dei Cetacei, ha appena ottenuto il quarto rinnovo della Carta di Partenariato Pelagos, per il triennio 2024-2026.

La relativa richiesta di rinnovo era stata inviata nello scorso mese di marzo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ora ha risposto positivamente a tale richiesta inoltrata dal Comune sammargheritese.

In occasione della nona Riunione delle Parti (MOP9) dell’Accordo Pelagos, che si è svolta a Nizza, nel gennaio scorso, è stata approvata la risoluzione 9.7 relativa alla nuova Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos, il suo regolamento e la griglia delle attività che i Comuni firmatari dovranno impegnarsi a svolgere nel corso del triennio di adesione. La nuova Carta ribadisce inoltre l’importanza di agire in favore della conservazione delle specie e degli habitat marini, tramite azioni mirate attuate dai Comuni aderenti.

In tale ottica, sono infatti fondamentali le attività svolte dal Comune di Santa Margherita Ligure durante il periodo di riferimento e i significativi traguardi raggiunti, in particolare: l’operazione “Fondali Puliti e l’iniziativa “Pulizia Fondali Area Marina Protetta”; l’organizzazione degli eventi “Amplificatione Worldrise” e il “9° Miglio Blu”; l’organizzazione dell’Ecofestival “Donne e Cambiamento”; l’organizzazione dell’iniziativa educativa per bambini “laboratori di biologia marina”.

Il rinnovo della Carta di Partenariato per il triennio 2024-2026 sarà valido sino al 29 settembre 2026.

«Il tema dell’ambiente rappresenta una nostra priorità – dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – a beneficio di tutti, residenti e turisti. Il nostro mare merita cura e rispetto. È un valore fondativo per Santa Margherita Ligure».

