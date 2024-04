Presentato il Festival della Comunicazione 2024, sostenuto da Regione Liguria: a Camogli le ‘Speranze’ come tema di confronto e attualità

“La forza di questo festival è che è stato il primo evento in Italia ad aver dato dignità alla comunicazione, trasformandola da un mero strumento a un concetto che fa parte della creatività del pensiero umano. Negli anni, l’evento è diventato una delle insostituibili punte di diamante del nostro ricco programma culturale. L’estate in Liguria sarà quindi impreziosita da un festival che fa della qualità e varietà del programma un suo punto di forza. Il tema scelto per questa edizione, ‘Speranze’, è poi particolarmente significativo: la speranza è l’unica energia che ci permette di superare anche le esperienze più negative come quelle della guerra che affligge molti popoli. Ragionarci in termini di comunicazione significa scoprire nuovi significati e nuovi contenuti di questa parola fondamentale per il nostro futuro. Complimenti al team organizzativo, alla direzione affidata a Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e al Comune di Camogli per portare avanti questa bellissima esperienza”.