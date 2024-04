Calcio, per lo Spezia c’è il derby della “Cisa” contro il Parma

Aver fallito la vittoria contro il Lecco potrebbe costare caro allo Spezia che è atteso da due match sulla carta molto complicati: Parma e Sampdoria. Contro i “Ducali” andrà in scena l’atteso derby della “Cisa” con precedenti anche in Serie A ma l’impegno è a dir poco improbo per la squadra di D’Angelo che dovrà vedersela con la capolista ormai ad un passo dal ritorno in Serie A ma che deve ancora mettere al sicuro la promozione e difendere il primo posto dall’attacco del Como. La vera forza degli emiliani sta nella difesa che ha subìto solo 32 reti e nell’attacco che ha messo a segno già 57 reti malgrado nelle ultime due gare di campionato abbia raccolto solo 1 punto senza reti all’attivo la squadra di Pecchia è ormai avviata al ritorno in Serie A. I liguri sono in un buon momento, reduci da 5 risultati utili consecutivi di cui 2 vittorie e 3 pareggi sono usciti dalla zona retrocessione ma restano invischiati in quella play out e hanno bisogno di punti salvezza. Si gioca alle 16.15

PARMA(4-3-3): Chichizola, Del Prato, Hainaut, Circati, Zagaritis, Cyprien, Estevez, Man, Sohm, Mihaila, Charpentier. All. Pecchia

SPEZIA(3-5-2): Zoet, Mateju, Hristov, Nikolaou, Vignali, Nay, Esposito, Elia, Verde, Bandinelli, Falcinelli. All. D’Angelo

I PRECEDENTI

Vittorie Parma: 4 (ultima nell’aprile 1981, 3-1)

Pareggi : 5

Vittorie Spezia: 4 (ultima nell’aprile 1972, 0-1)

Informazioni sull'autore del post