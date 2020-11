Pallanuoto, la Pro Recco ritrova la propria piscina dopo 10 anni

Posted on

Crisi occupazionale anche negli altri centri di vendita Situazione critica per i lavoratori di Mercatone Uno dello store di Villanova D’Albenga e per quelli afferenti ad altri punti vendita sparsi in tutta Italia. L’azienda che aveva rilevato ad agosto 2018 i 55 centri operativi a marchio Mercatone Uno, in difficoltà, ha dichiarato fallimento a distanza […]