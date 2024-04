Posted on

Borghetto. Ha trovato in una giacca lasciata in un parcheggio a Ceriale, una somma pari a ben 1900 euro, più un orologio di valore, ma non ha tenuto quanto trovato per sé ma lo ha consegnato ai carabinieri affinché lo restituissero al legittimo proprietario. Una storia di altri tempi che ha visto come protagonista un […]