Borghetto S.S., il 18 e 19 maggio le elezioni per i rappresentanti nella Consulta dei Quartieri

L’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito, visti gli artt. 2, 4 e 6 del Regolamento approvato in Consiglio Comunale lo scorso ottobre, ha indetto per le giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 le elezioni per i rappresentanti nella Consulta dei Quartieri. Il regolamento prevede l’elezione di tre componenti per ogni quartiere (Centro – Laoni – Giardini; Ponti; Campirossi – Pattarello; Prigliani – Pineland).