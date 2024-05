Aperte le iscrizioni all’XI°edizione del primo talent italiano per autori di canzoni

Giunta all’undicesima edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo. Infatti, scoprendo alcuni fra gli autori più importanti degli ultimi dieci anni, ha contribuito in modo evidente al successo della musica italiana a livello nazionale e internazionale.

Prodotta da ATID, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il sostegno e il patrocinio di Regione Liguria, il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e di NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, e il patrocinio dell’Università di Genova, “Genova per Voi” ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

Questa undicesima edizione si compone di varie fasi: la Selezione di una rosa di semifinalisti, la Selezione dei Finalisti, i Laboratori per gli autori e per gli interpreti, una giornata dedicata interamente alle Masterclass con Ospiti di rilevanza nazionale e la Finale.

Gli autori semifinalisti incontreranno a Milano il team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi.

