Lavagna, annuncia di volersi suicidare: intervento dei Carabinieri

I Carabinieri di Lavagna hanno salvato un uomo di 60 anni che ha tentato il suicidio nelle vie della città rivierasca. A dare l’allarme alcuni passanti che avevano sentito il 60enne annunciare la propria volontà. Dopo che nella sua abitazione non è stato trovato, i carabinieri hanno iniziato le ricerche trovandolo poi sulla panchina di un parco pubblico, in evidente stato di alterazione psicofisica ed armato di pistola. Alla vista dei Militari il 62enne si è portato l’arma da fuoco alla tempia minacciando di suicidarsi e ha poi sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio. I Militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area, mentre i Militari dell’Aliquota Operativa e Radiomobile di Sestri Levante gli si sono avvicinati e, conversando, lo hanno tranquillizzato e convinto a consegnare l’arma da fuoco.

Oltre alla pistola, rivelatasi una Beretta con matricola abrasa, all’esito della perquisizione personale sono stati rinvenuti anche 24 proiettili calibro 6×35, sottoposti a sequestro. Il soggetto è stato tratto in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotto sotto scorta presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per una visita psichiatrica.

